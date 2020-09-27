Легкая атлетика – консервативный вид спорта. Здесь не меняют правила каждые два года ради телекартинки или зрителей, которые вдруг перестали понимать многолетние устои. Возможно, это происходит из-за вариативности дисциплин – каждый найдет себе что-то по душе. Кто-то обожает стометровку, кто-то залипает на 50-километровый заход, кому-то интересно преодоление в технических видах и аура недоступности – если бегать может каждый, просто выйдя в спортивном костюме на улицу, то прыгать с шестом или метать диск уже удел избранных и вызов законам физики.

Но у атмосферности, возможно, есть и минус – многие мировые рекорды держатся с XX века, и современные спортсмены не в силах преодолеть старые показатели. Тот, кому это удается, автоматом получает статус легенды, и после эры великого ямайского спринтера Усэйна Болта настал черед 20-летнего шведского прыгуна с шестом Армана Дюплантиса, который спустя 26 лет смел рекорд советско-украинского легкоатлета Сергея Бубки. В далеком 1994-м Бубка улетел на 6,14 сантиметра, а осенью 2020-го Дюплантис перелетел планку на высоте 6,15. Ранее швед забрал и рекорд в помещениях, а он еще выше – 6,18.

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Всего Бубка установил 35 мировых рекордов, и у него не было равных соперников: по сути, он соревновался с самим собой. У Дюплантиса конкуренты есть: французский ветеран Рено Лавильени, российский легкоатлет Тимур Моргунов и Матвей Волков – 16-летний сын вице-чемпиона Олимпиады Константина Волкова, который планирует выступать за Беларусь из-за скандала с ВФЛА.

56-летний Бубка уверен, что на отметке в 6,15 Дюплантис не остановится. Он вообще очень тепло воспринял достижение парня, с отцом которого, Грегом Дюплантисом, соревновался в молодости. Женившийся на шведской легкоатлетке Хелене Хедлунд американец ни разу не перелетел 6 метров, остановившись примерно на 5,80, зато его младший сын с первых попыток стал улетать в небеса.

Арман Дюплантис Фото: Getty Images

«Это невероятно, просто фантастика. Моя миссия как вице-президента World Athletics и члена МОК – делать все для процветания молодого поколения. Арман – отличный пример. Глядя на него, люди продолжат заниматься легкой атлетикой и прыжками с шестом. Это здорово. У него отличный характер, он вежлив со всеми, включая соперников. Это очень хорошо для спорта.

Он целеустремленный, профессиональный и очень любит свое дело. Шестовику нужно быть быстрым иметь развитые гимнастические навыки. Эти качества были у меня и, конечно, есть сейчас у него. Ему всего 20, и многие задаются вопросом, насколько высоко он может прыгать. Я думаю, где-то 6,20-6,25. Думаю, это уже близко», – рассказал Бубка в интервью Expressen.

Сергей Бубка Фото: Getty Images

Шведы готовы носить на руках своего рекордсмена – щуплого молодого человека, похожего на Фродо Бэггинса из «Властелина колец». По накалу публикаций кажется, что они забыли своих вечных героев-зимников, а на традиционном январском вручении наград лучшим спортсменам 2020-го поздравят Дюплантиса, а не лыжниц или биатлонисток.

Журналисты SVT обратились к Альхаджи Йенгу – шведскому легкоатлету гамбийского происхождения. Он рассмотрел в замедленном повторе рекордные прыжки Бубки и Дюплантиса и объяснил, в чем разница и за счет чего юный Мондо, как его называют дома и в родной стране, прыгнул на один сантиметр выше.

«Если мы посмотрим на левую руку Сергея, то заметим небольшой изгиб, а рука Армана полностью вытянута. Это дает ему возможность оттолкнуться на 15 сантиметров позже. Сергей работает в фазе маятника, его ступня находится за бедром и остается там на протяжении всего прыжка. Арман группируется по-другому и отталкивается обеими ногами, так что получает еще одно преимущество.

Если мысленно провести линию, когда они находятся в перевернутой позиции, то можно увидеть, что голова Армана действительно параллельна шесту. У Сергея голова слегка наклонена. А прыгун должен вылетать, как снаряд, тело должно быть как можно более прямым и жестким. Тело Армана выглядит, как прямая линия, оно сопряжено с силой, которую генерирует шест. Он шагнул на другой уровень, потому что так много работал.

Нужно учиться у тех, кто был раньше, и добавлять что-то свое. Прыжки с шестом – чрезвычайно умный вид спорта», – заключил эксперт.

Получается, Дюплантис с отцом рассмотрели технику Бубки под микроскопом, прокачали ее и довели до совершенства. Трудно ожидать другого от парня, который совершил первый прыжок на диван с помощью швабры, а на карантине тренировался на заднем дворе собственного дома.

Бубка установил свой многолетний рекорд в 31, а в 20 лет еще не долетал до шести метров. Так что у Дюплантиса очень большой запас, который ускорит естественное развитие легкой атлетики.

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