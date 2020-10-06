Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева не до конца сформулировала мысль, обращаясь к президенту России Владимиру Путину на заседании совета по физкультуре и спорту.

«Соответственно, это позволит развить массовость, массовый спорт в нашей стране и вовлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это наша... ваша... наша цель и ваша задача... о, вернее, нет. Мммм! В общем, это то, что вы сказали сделать, и мы это делаем», – сказала Исинбаева.