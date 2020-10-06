Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева не до конца сформулировала мысль, обращаясь к президенту России Владимиру Путину на заседании совета по физкультуре и спорту.

«Соответственно, это позволит развить массовость, массовый спорт в нашей стране и вовлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это наша... ваша... наша цель и ваша задача... о, вернее, нет. Мммм! В общем, это то, что вы сказали сделать, и мы это делаем», – сказала Исинбаева.

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  • В январе 2020 года Исинбаева вошла в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России.
  • Исинбаева – обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, заслуженный мастер спорта России.

«Я ничего не должна!» Исинбаева не читала Конституцию до назначения в группу по ее изменению

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