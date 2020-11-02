Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) опубликовала список претендентов на звание лучшего спортсмена 2020 года. Победитель будет объявлен 5 декабря, церемония пройдет в онлайн-формате.

Номинанты-хэдлайнеры – швед Арман Дюплатнтис, побивший мировые рекорды в прыжках с шестом и в помещении, и на открытых стадионах, и Джошуа Чептегеи из Уганды, которому покорились рекорды на дистанциях 5000 и 10000 метров.

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Также номинированы Донован Брейзер (США, бег на средние дистанции), Тимоти Черуйот (Кения, бег на средние дистанции), Райан Краузер (США, толкание ядра), Джейкоб Киплимо (Уганда, бег на средние и длинные дистанции), Ноа Лайлс (США, бег на короткие дистанции), Даниэль Столь (Швеция, метание диска), Йоханнес Феттер (Германия, метание копья) и Карстен Вархольм (Норвегия, бег с барьерами).

А где Шубенков и Ласицкене?

WA еще не выкатила женский список, но трехкратной чемпионки мира Марии Ласицкене там не будет – это стопроцентно. По итогам 2019-го лучшими признали именно Марию и барьериста Сергея Шубенкова, но не в 2020-м.

Мария Ласицкене Фото: Getty Images

В коронавирусный год российские легкоатлеты не участвовали ни в одном международном соревновании, пропустив как зимний сезон, так и остаток летнего, когда бегунам, прыгунам и метателям наконец разрешили выйти на стадионы «Бриллиантовой лиги». ВФЛА до сих пор забанена, а гайки закрутили еще сильнее после дела Данила Лысенко.

В 2020-м ни один русский легкоатлет не получил нейтрального статуса, так как ВФЛА просрочила выплату штрафа и перевела деньги только в августе. Спортсмены безуспешно борются с новым руководством, и просвета как всегда не видно.

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