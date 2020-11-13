Российская спортсменка Мария Ласицкене иронично прокомментировала пятилетие со дня отстранения российских легкоатлетов от международных соревнований.

В инстаграм-сторис Ласицкене «поблагодарила» Минспорт, ОКР и ВФЛА за произошедшее. Мария также отметила, что за пять лет спортивным чиновникам не удалось вернуть российских флаг и гимн на соревнования, и сопроводила пост хэштегом #позор.

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  • Ласицкене – трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту. Из-за отстранения ВФЛА она не выступила на Олимпийских играх-2016 в Рио.
  • В ноябре 2015 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение отстранить российских спортсменов от соревнований под эгидой IAAF на неопределенный период.

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