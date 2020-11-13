В инстаграм-сторис Ласицкене «поблагодарила» Минспорт, ОКР и ВФЛА за произошедшее. Мария также отметила, что за пять лет спортивным чиновникам не удалось вернуть российских флаг и гимн на соревнования, и сопроводила пост хэштегом #позор.