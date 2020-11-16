25-летнему бегуну были предъявлены обвинения, но в 16 ноября он был освобожден под залог, не признав вину. Согласно кенийскому законодательству, за половую связь с лицом, которому не исполнилось 18 лет, Кипруто может грозить тюремное заключение сроком более 20 лет, сообщает телеканал СВС.