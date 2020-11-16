Кенийский легкоатлет Консеслус Кипруто обвиняется в половой связи с 15-летней девушкой.

25-летнему бегуну были предъявлены обвинения, но в 16 ноября он был освобожден под залог, не признав вину. Согласно кенийскому законодательству, за половую связь с лицом, которому не исполнилось 18 лет, Кипруто может грозить тюремное заключение сроком более 20 лет, сообщает телеканал СВС.

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  • По профессии Кипруто является полицейским.
  • В качестве спортсмена он выступал на Олимпийских играх 2016 года и завоевал золотую медаль в беге на 3000 м с препятствиями.
  • Еще он является двукратным чемпионом мира.

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