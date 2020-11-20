Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева прокомментировала завирусившееся видео, на котором она запинается во время выступления перед президентом РФ Владимиром Путиным.

«Выступать перед президентом страны – это не смешно, а очень ответственно. Просто в тот момент, когда я говорила о студенческом спорте, немного запуталась, чья это была задача и цель.

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Я должна была сказать Владимиру Владимировичу, что это его задача, но понимала, что вопрос решает изначально не он, а весь коллектив, включая Министерство образования и Ассоциацию студенческих спортивных клубов России, где я являюсь председателем.

Мне надо было сказать одну фразу о том, что вовлечение студентов в спорт – наша общая задача, но именно в этот момент случился какой-то коллапс, я просто выпала на мгновение. Все мы люди, случиться может всякое, тем более, когда ты выступаешь перед президентом», – цитирует 38-летнюю Исинбаеву «Собеседник».

В январе 2020 года Исинбаева вошла в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России.

Исинбаева – обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, заслуженный мастер спорта России.

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