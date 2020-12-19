«Мое первое неожиданное и спонтанное приключение в мире музыки. И всеми этими теплыми нотами и положительными эмоциями в эти непонятные времена я хочу поделиться с вами. Согревайтесь вместе со мной», – описала релиз Клишина в инстаграме.

Также Дарья заявила, что готова пробоваться в различных иных проектах: «Я достаточно самокритичный человек, и мне кажется, что всегда можно сделать немного лучше. Но для новичка, на мой взгляд, получилось отлично. Если появится возможность попробовать что-то неизведанное и интересное для меня, почему бы и нет».