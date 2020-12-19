Российская прыгунья в длину Дарья Клишина записала клип «Дубай» на собственную песню. Текст состоит из четырех повторяющихся строчек.
В создании трека принял участие World Dance Project 365 – проект продюсеров Томаса Вагнера, Виктора Шварца и Андрея Манилкина, а также лейбла Incredo Music.
«Мое первое неожиданное и спонтанное приключение в мире музыки. И всеми этими теплыми нотами и положительными эмоциями в эти непонятные времена я хочу поделиться с вами. Согревайтесь вместе со мной», – описала релиз Клишина в инстаграме.
Также Дарья заявила, что готова пробоваться в различных иных проектах: «Я достаточно самокритичный человек, и мне кажется, что всегда можно сделать немного лучше. Но для новичка, на мой взгляд, получилось отлично. Если появится возможность попробовать что-то неизведанное и интересное для меня, почему бы и нет».
- Клишина – двукратная чемпионка Европы и серебрянный призер ЧМ.
- С 2013 года 30-летняя спортсменка живет и тренируется в США – этот фактор помог ей в 2016 году единственной из российских легкоатлетов выступить на ОИ в Рио.