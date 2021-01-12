Российский легкоатлет Иван Носков в нецензурной форме ответил на запрос независимого дисциплинарного органа Athletcis Integrity Unit (AIU) и, вероятно, понесет санкции.
В 2016 году ходок был дисквалифицирован на четыре года за употребление эритропоэтина. Когда срок истек, он объявил о завершении карьеры, но получил запрос от AIU – независимого дисциплинарного органа World Athletics.
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«Тот в ответ отправил бранное сообщение в стихотворной форме. В ВФЛА считают, что подобная хулиганская выходка Носкова не должна остаться безнаказанной», – рассказал собеседник ТАСС из Всероссийской федерации легкой атлетики.
- Носков – бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года.
- Из-за многочисленных допинг-кейсов российские легкоатлеты с 2015 года выступают на меджународных соревнованиях под нейтральным флагом.
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