Российский легкоатлет Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест, сообщил близкий к ВФЛА источник.
«На допинге попался Шубенков. Чтобы немного погасить употребленный допинг, он принял фуросемид – препарат-прикрытие, который смазывает действие запрещенного препарата. Сейчас Олег Матыцин отправился в Барнаул по этому вопросу», – приводит слова источника News.ru.
Отмечается, что эксперт World Athletics по вопросу восстановления ВФЛА Маргарита Пахноцкая уже отправила эту информацию главе рабочей группы Руне Андерсену.
В ВФЛА уже отреагировали на информацию о положительном допинг тесте Шубенкова.
«Мы не комментируем информацию, которой у нас даже нет. Если что-то появится, мы сразу опубликуем на официальном сайте», – заявила пресс-служба организации.
- Шубенков – чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.
- Ранее президентом ВФЛА стал Петр Иванов.