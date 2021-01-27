Российский легкоатлет Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест, сообщил близкий к ВФЛА источник.

«На допинге попался Шубенков. Чтобы немного погасить употребленный допинг, он принял фуросемид – препарат-прикрытие, который смазывает действие запрещенного препарата. Сейчас Олег Матыцин отправился в Барнаул по этому вопросу», – приводит слова источника News.ru.

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Отмечается, что эксперт World Athletics по вопросу восстановления ВФЛА Маргарита Пахноцкая уже отправила эту информацию главе рабочей группы Руне Андерсену.

В ВФЛА уже отреагировали на информацию о положительном допинг тесте Шубенкова.

«Мы не комментируем информацию, которой у нас даже нет. Если что-то появится, мы сразу опубликуем на официальном сайте», – заявила пресс-служба организации.

Шубенков – чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.

Ранее президентом ВФЛА стал Петр Иванов.

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