В русском спорте снова допинговый взрыв – не прошло и месяца после решения CAS, запретившего национальный флаг на всех крупных стартах. Шоковые эмоции распирают: 27 января 2021 года – день, когда русская легкая атлетика умерла опять, и, кажется, на этот раз окончательно и без права на скорое воскрешение. Положительный допинг-тест, по информации авторитетных российских медиа и инсайдеров, сдал чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков.

Шубенков вместе с Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой был оплотом чистоты российских легкоатлетов, которые борются за право выступать под национальным флагом. Главная битва уже несколько лет ведется даже не с международной федерацией, а с родной российской, которая с завидной частотой меняет руководство и не делает ничего для восстановления и защиты прав чистых атлетов. Шубенков, Ласицкене и Сидорова – действующие медалисты чемпионата мира, завоевавшие награды под нейтральным флагом. Они встречались с представителями World Athletics и сами вели переговоры о собственных правах.

Легкая атлетика Шубенков сдал положительный допинг-тест 3 ЧАСА НАЗАД

Теперь миф о чистоте русской легкой атлетики развеялся окончательно. Веры в это больше нет – даже самым наивным ясно, что допинг Шубенкову подбросили не таинственные враги России. Сергей попался на фуросемиде – это диуретик, если говорить проще – мочегонное. Недавно то же вещество нашли в пробе фигуристки Марии Сотсковой, которая явно использовала его для похудения – на это намекает специфика ее вида спорта. Трудно поверить в то, что худеть посреди зимы вдруг собрался Шубенков.

Сергей Шубенков Фото: Getty Images

А еще фуросемид в спорте исторически используется для маскировки других, более сильных запрещенных веществ. Используется давно, считаясь устаревшим и топорным методом. И это, к сожалению, похоже на правду гораздо сильнее. Фуросемид – визитная карточка допинговой России. Примерно такая же, как эритропоэтин.

Конечно, у Шубенкова еще есть шанс оправдаться. Может быть, проба «Б» будет отрицательной – тогда абсолютно все обвинения со спортсмена снимут. Также он может придумать объяснение – например, лыжница Ирина Хазова в конце нулевых объяснила, что фуросемид был в составе средства от похмелья, которое она приняла после свадьбы подруги. Но версии вроде фуросемида в спортивном питании пройдут у спортсменов из других стран. Легкоатлеты из России – имя нарицательное, и даже отрицательная проба «Б» не спасет от падения репутации ни самого Шубенкова, ни ВФЛА (хотя в этом случае падать ниже уже некуда).

Мария Ласицкене Фото: Getty Images

Самое страшное – это бросает тень на уже упоминавшихся Ласицкене и Сидорову. Как теперь верить им? Ведь если за кого-то из русских легкоатлетов (и спортсменов вообще) и можно было поручиться собственной головой, то за эту тройку. И вот Шубенков попался на допинге. Да, до официального вскрытия пробы «Б» есть презумпция невиновности, но давайте будем честными – когда в последний раз допинговое дело против России заканчивалось в ее пользу? Реалии указывают на то, что флаг не вернут еще очень долго. И не факт, что позволят Ласицкене и Сидорой выступать под нейтральным статусом. До Олимпиады – чуть больше полугода, действующие чемпионки мира – на пороховой бочке.

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