Российский бегун Сергей Шубенков прокомментировал обвинение в употреблении допинга. 27 января появилась информация, что в пробе спортсмена был обнаружен запрещенный препарат фуросемид.

«Вау, воистину проснулся знаменитым. Следует написать. На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал запрещенку для подготовки, никогда никого не обманывал. Свое отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, и оно не изменилось.

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Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе – это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»! Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… проехали...

Тем не менее, мне действительно пришло письмо от AIU. Оно вообще ни разу не про фуросемид. Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме. Спасибо всем, кто «новостям» не поверил», – написал Шубенков в инстаграме.

Шубенков – чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.

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