У Всероссийской федерации легкой атлетики снова будет новый президент – Петр Иванов, назначенный 30 ноября, покинул пост. Исполнять обязанности будет олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова.

Рокировка связана с тем, что 22 января Иванов получил пост заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы. Это противоречит решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по России.

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«В соответствии с решением CAS в течение ближайших двух лет запрещено лицам, занимающим определенные должности, участвовать в заседаниях президиумов спортивных федераций. В соответствии с этим решением с сегодняшнего дня я сложил с себя полномочия президента ВФЛА в пользу первого вице-президента Ирины Приваловой. Я уверен, что Ирина Привалова справится с решением задач, которые стоят перед федерацией и которые определены в стратегическом плане», – цитирует Иванова ТАСС.

Когда стало известно о получении Ивановым государственной должности, это прокомментировала трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене: она выразила уверенность, что в соответствии с решением CAS чиновник вскоре отправится в отставку. Министр спорта Олег Матыцин в ответ заявил, что спортсменка делает огульные высказывания и не разбирается в юридических аспектах.

В итоге Иванов действительно перестал быть президентом ВЛФА, а ситуацию иронично обыграл муж Марии – комментатор Eurosport.ru Владас Ласицкас. Приложив скринштоты публикаций, он написал: «И кто у нас клоун?»

За год с небольшим у ВФЛА сменится четвертый президент.

В ноябре 2019 года пост покинул Дмитрий Шляхтин, В 2020 году – Евгений Юрченко.

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