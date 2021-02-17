Опубликовано 17/02/2021 в 13:45 | Обновлено 17/02/2021 в 13:56

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин дисквалифицирован на четыре года по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) сообщает, что срок наказания отсчитывается от 21 ноября 2019 года. Вместе со Шляхтиным под санкции попали бывший исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, экс-начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, бывший антидопинговый координатор организации Елена Иконникова и член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян.

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Все пятеро признаны виновными в фальсификации документов, недоносительстве о нарушении антидопинговых правил и отказе сотрудничать со следствием.

Шляхтин занимал должность главы ВФЛА с января 2016-го по ноябрь 2019-го.

Подал в отставку из-за дела Лысенко: тот пропустил несколько допинг-тестов и предоставил в качестве доказательств справку из несуществующего медицинского учреждения.

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