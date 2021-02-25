На заключительном турнире серии World Athletics Indoor Tour в Мадриде американец Грант Холлоуэй побил мировой рекорд в беге на 60 метров с барьерами.

В финале ивента Villa de Madrid Холлоуэй промчался по дорожке за 7,29 секунды. Это на 0,01 секунды быстрее предыдущего достижения, которое в 1994 году установил британец Колин Джексон. Таким образом, прошлый лучший результат планеты на этой дистанции продержался 27 лет.

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Победа на испанском этапе World Athletics Indoor Tour принесла 23-летнему легкоатлету итоговый успех во всей серии. Холлоуэй не проигрывает уже 54 гонки – с 2014 года, когда ему было 16 лет.

Грант Холлоуэй – действующий чемпион мира-2019 в беге на 110 метров с барьерами. Он улучшил собственное достижение на шесть сотых – в прошлом году он финишировал со временем 7,35. С этим рекордом Холлоуэю принадлежат пять из восьми лучших результатов в беге на 60 м с барьерами в истории.

Легкоатлетический турнир на летних Олимпийских играх-2020 в Токио пройдет с 30 июля по 8 августа.

Финал в беге на 110 метров с барьерами намечен на 5 августа.

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