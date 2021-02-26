Пятикратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Спортсменка пообщалась с ведущим Иваном Ургантом, а затем поучаствовала в конкурсе «Сон с первой попытки».

Эксперимент был максимально приближен к домашним условиям – Иван и Мария даже надели пижамы. Задачей Ласицкене было с разбега запрыгнуть на кровать: первая высота – 1 метр 20 сантиметров, затем 140 сантиметров, после – 160. Во всех трех случаях спортсменка справилась с первой попытки.