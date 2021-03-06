Опубликовано 06/03/2021 в 17:56 GMT | Обновлено 06/03/2021 в 17:57 GMT

Рекордсмен мира по бегу Усэйн Болт записал рэп-клип вместе с малоизвестными исполнителями NJ, Bibi и Kamal.

Песня называется Say Less (говори меньше – англ.), а в кадре прославленный бегун курит сигару и пьет алкоголь. Это не первая музыкальная работа атлета – он снял уже четвертый видеоклип за последние два месяца.

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Усэйн Болт – рекордсмен мира по бегу на 100 метров (9,58 секунд), 200 метров (19,19) и в эстафете 4 на 100 метров в составе сборной Ямайки (36,84).

До начала карьеры рэпера Болт пробовался в футболе – он сыграл два товарищеских матча за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс».

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