Рекордсмен мира по бегу Усэйн Болт записал рэп-клип вместе с малоизвестными исполнителями NJ, Bibi и Kamal.
Песня называется Say Less (говори меньше – англ.), а в кадре прославленный бегун курит сигару и пьет алкоголь. Это не первая музыкальная работа атлета – он снял уже четвертый видеоклип за последние два месяца.
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- Усэйн Болт – рекордсмен мира по бегу на 100 метров (9,58 секунд), 200 метров (19,19) и в эстафете 4 на 100 метров в составе сборной Ямайки (36,84).
- До начала карьеры рэпера Болт пробовался в футболе – он сыграл два товарищеских матча за австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс».
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