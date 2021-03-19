Российские легкоатлеты снова смогут выступать на международных соревнованиях под нейтральным статусом, а на Олимпийские игры имеют право поехать до десяти спортсменов.

«Антидопинговая панель незамедлительно начинает прием заявок на получение нейтрального статуса (ANA). Программа выдачи нейтрального статуса (ANA) будет зависеть от того, как Всероссийская федерация легкой атлетики будет реализовывать ключевые пункты плана восстановления», – цитирует ТАСС главу рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсена.

На крупные международные старты, включая Олимпийские игры 2021 года в Токио, смогут поехать не более десяти легкоатлетов из России, причем без права замены. Министр спорта РФ Олег Матыцин и глава олимпийского комитета Станислав Поздняков поприветствовали решение WA – Поздняков заявил, что приоритетом ОКР остается защита интересов российских легкоатлетов.

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На комментарии чиновников отреагировала трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, которая нередко критикует руководство ВФЛА.

«Есть ощущение, что нам проще завершить карьеры, чтобы не мешать вам жить в выдуманном мире, где российские чистые атлеты самые защищенные. Как можно быть довольным десяткой для Токио и не бороться за всех чистых атлетов? Огорчу Минспорт и ОКР, но в нашей стране чистых и достойных гораздо больше! И наши права все еще нарушаются», – написала Ласицкене.

Легкоатлеты из России соревнуются под нейтральным статусом без флага и гимна с ноября 2015 года. World Athletics (тогда – IAAF) лишила членства ВФЛА и до сих пор не восстановила ее в правах.

В 2020 году ни один из русских спортсменов не выступал на международных стартах.

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