Опубликовано 02/04/2021 в 15:54 GMT | Обновлено 02/04/2021 в 15:55 GMT

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заполнила заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса и уже выплатила денежный взнос в размере 250 долларов.

В марте World Athletics приняла решение о допуске российских легкоатлетов на международные соревнования, в том числе Олимпийские игры в Токио. А на днях организация утвердила процедуру получения спортсменами нейтрального статуса.

«Мария заполнила заявку и заплатила требуемые деньги. Также были сделаны запросы в ВФЛА и РУСАДА, чтобы они прислали письма-подтверждения о поддержке ее заявки. Как только будет получен от них ответ, заявка со всеми сопроводительными документами будет сразу отправлена в международную федерацию», – сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

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В 2020 году ни один из русских легкоатлетов не выступал на международных стартах.

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