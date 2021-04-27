Российская легкоатлетка Анастасия Малышева рассказала о том, как столкнулась с шантажом и угрозами из-за отказа переспать с незнакомцем за 10 миллионов рублей.
20-летняя спортсменка опубликовала скриншоты переписки с незнакомцем. В ней он угрожает выложить фотографии Малышевой в телеграм-канале, который занимается распространением информации о девушках, предоставляющих эскорт-услуги.
«Меня шантажируют. Предложили переспать за 10 миллионов, но я отказалась. И тут началось самое интересное. Я долго не отвечала этому типу, ибо в принципе не захожу в телеграм. А теперь он начал говорить, что потратил на меня время. На что я ответила: «Ну, бывает». Сказал, либо я иду спать с кем-то, либо буду в пабликах. Ну что. Ждем меня в телеграм-канале», – рассказала Анастасия в сторис инстаграма.
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