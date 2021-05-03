Белорусский легкоатлет Андрей Кравченко объявил 10-дневную голодовку в знак солидарности с политзаключенными.
Чтобы поддержать заключенных и помочь их семьям, 26 апреля серебряный призер Олимпийских игр 2008 года объявил 10-дневную голодовку и выставил на аукцион свою золотую медаль чемпионата Европы 2011 года в закрытых помещениях. За 7 суток Андрей потерял 9,2 кг, сообщил Белорусский Фонд спортивной солидарности в фейсбуке.
«У меня было какое-то внутреннее побуждение сделать это, потому что репрессии не утихают, а только усиливаются. Я сейчас на свободе, но мне больно за людей, которые сидят в тюрьме. У меня эта медаль ассоциируется со страданием, с болью. Люди в тюрьме страдают, как и я, когда выиграл эту медаль. Беларусь будущего наступит тогда, когда ты сможешь сказать то, что думаешь, и никто не будет тебя за это репрессировать. Никто не посадит вас в тюрьму, не уволит, не исключит из сборной», – заявил Кравченко Reuters.
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