Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков отправил заявку в World Athletics на получение нейтрального статуса, который необходим российским легкоатлетам для участия в международных стартах.
«Сергей Шубенков отправил в международную федерацию заявку на получение нейтрального статуса», – заявил в комментарии ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.
  • Россия сможет выставить на Олимпийские игры 2021 года только 10 легкоатлетов во всех видах.
  • Международная федерация уже допустила до участия в международных стартах четырех легкоатлетов из России: Марию Ласицкене, Анжелику Сидорову, Илью Иванюка и Аксану Гатауллину.
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