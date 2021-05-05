Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков отправил заявку в World Athletics на получение нейтрального статуса, который необходим российским легкоатлетам для участия в международных стартах.

«Сергей Шубенков отправил в международную федерацию заявку на получение нейтрального статуса», – заявил в комментарии ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.

Россия сможет выставить на Олимпийские игры 2021 года только 10 легкоатлетов во всех видах.

Международная федерация уже допустила до участия в международных стартах четырех легкоатлетов из России: Марию Ласицкене, Анжелику Сидорову, Илью Иванюка и Аксану Гатауллину.

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