Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт анонсировал скорое издание автобиографической книги.
«The Usain Bolt Opus… Уже скоро», – объявил 34-летний Усэйн в инстаграме.
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Биографию знаменитого спортсмена выпустит издательство Opus World, специализирующееся на книгах о спорте, музыке, кино и индустрии развлечений.
- Усэйн Болт – восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Ему принадлежат мировые рекорды на дистанциях 100 и 200 метров.
- После завершения карьеры спринтера Болт пытался стать футболистом, забил два мяч за «Сентрал Кост Маринерс», но так и не подписал контракт.
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