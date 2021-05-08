Норвежская лыжница Тереза Йохауг не выполнила квалификационный норматив на летние Олимпийские игры в легкой атлетике.
32-летняя лыжница пробежала дистанцию на 10 тысяч метров. Для отбора на Игры нужно было уложиться в 31,25 секунды, время Терезы – 31,32,88 секунды. Она сбросила почти восемь секунд со своего лучшего результата, но столько же не хватило до выполнения норматива.
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- Йохауг не ставила целью участие в летней Олимпиаде, но в случае отбора могла рассмотреть такую возможность.
- Тереза – олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 14-кратная чемпионка мира.
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