Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова рассказала о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и в шутку назвала белорусским допингом сало.

«Мне эта история непонятна, неприятно где-то это вспоминать, но что сделано, то сделано. Я своей вины не признала, потому что уверена в себе и в своем тренере, что мы ничего не употребляли, а это, мне кажется, какая-то игра международной системы ВАДА, потому что других вариантов нет. Человек чист был на то время, никаких препаратов не найдено. Тем более у меня вскрывали пробы не только во время ОИ, но и после, и до – там ничего не обнаружено. Как это? Для меня до сих пор загадка.

Моя совесть чиста, я не собираюсь ни перед кем оправдываться, особенно перед людьми, которые говорят, что я допингистка, и всякую грязь выливают. Знаю, моя совесть чиста. Знаю, что ничего не употребляла, не употребляю и не буду употреблять. Когда мы едем на соревнование, сборы или за границу куда-то, то всегда с собой берем белорусское сало и с удовольствием употребляем его в пищу, так как сало – это наш белорусский допинг», – заявила Мирончик Иванова в эфире телеканала Беларусь 1.

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32-летняя спортсменка специализируется на прыжках в длину и завоевала бронзу ЧМ-2011.

В ноябре 2016 года была дисквалифицирована на два года.

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