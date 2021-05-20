Опубликовано 20/05/2021 в 09:49 GMT | Обновлено 20/05/2021 в 09:50 GMT

Российский легкоатлет Матвей Волков получил белорусское гражданство и допуск к выступлениям за новую страну на международном уровне.

Об этом информирует Sputnik со ссылкой на Белорусскую федерацию легкой атлетики (БФЛА). Волков спецализируется на прыжках с шестом, феврале 2020 года он установил мировой рекорд для юношей не старше 18 лет (5,60 метра), выступая в личном первенстве.

Отец Матвея – серебряный призер Олимпиады-1980 Константин Волков.

Российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, на крупные старты допускаются только 10 человек.

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