Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене стала седьмой на легкоатлетическом турнире в немецком Дессау, который является этапом Континентального тура Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Для российской спортсменки это были первые международные соревнования с 2019 года. В лучшей из попыток Ласицкене показала результат 1,80 метра. После этого она установила планку на высоте 1,87 метра, но трижды не смогла ее преодолеть. Мария разделила седьмое место с немецкой прыгуньей Кристиной Хонсель. Победу одержала украинка Ирина Геращенко, ее результат – 1,92 метра. Второй стала ее соотечественница Ярослава Магучих. Она показала тот же результат, но Геращенко оказалась выше за счет меньшего количества попыток. Третье место с результатом 1,87 метров заняла Саломе Ланг из Швейцарии.

Ласицкене не попала на пьедестал впервые с 1 августа 2015 года – тогда на турнире в немецком Эберштадте она показала четвертый результат.

В 2020 году ни один из русских легкоатлетов не выступал на международных стартах.

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