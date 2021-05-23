Опубликовано 23/05/2021 в 19:30 GMT | Обновлено 23/05/2021 в 19:31 GMT

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заняла четвертое место на этапе «Бриллиантовой лиги» в британском Гейтсхеде. Спортсменка показала результат 1,88 метра.

Три попытки легкоатлетки на высоте 1,91 метра вышли неудачными, и она уступила третью строчку британке Морган Лейк, которая опередила Ласицкене за счет меньшего числа попыток. Первой стала польская спортсменка Камила Лицьвинко – ей потребовалось меньше попыток, чем британке Эмили Бортвик, занявшей вторую строку.

21 мая Ласицкене стала седьмой на легкоатлетическом турнире в немецком Дессау и впервые с 1 августа 2015 года не попала на пьедестал.

Мария Ласицкене – трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту.

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