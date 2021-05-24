Яма русской легкой атлетики продолжается: статус ВФЛА не восстановлен, поехать на Олимпиаду в Токио имеют право только десять спортсменов, а у руля федерации с промежутком в год сменилось три президента. Легкоатлеты полностью пропустили сезон-2020, когда он возобновился после коронавирусной паузы. Только в мае 2021-го к международным соревнованиям после почти двухлетней паузы вернулась прыгунья в высоту Мария Ласицкене – трехкратная чемпионка мира и хедлайнер легкой атлетики в России.

В последний раз Ласицкене выступала на международной арене в октябре 2019 года. Месяцем ранее она победила на чемпионате мира в сентябре 2019 года: взяла третье золото подряд и была признана лучшей легкоатлеткой Европы по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA). Затем отправилась на Всемирные военные игры и тоже победила – причем под российским флагом, а не в нейтральном статусе. 2019-й получился для Марии ударным: помимо золота ЧМ, она выиграла зимний чемпионат Европы и этап «Бриллиантовой лиги». Всего у нее была 21 победа на 23 стартах.

Но 2020-й стал черным годом для российских легкоатлетов – и не только из-за пандемии коронавируса, которая сдвинула старт летнего сезона на несколько месяцев. У Ласицкене, Анжелики Сидоровой, Сергея Шубенкова и остальных международного сезона просто не было – ни летнего, ни зимнего. Все началось еще раньше, в ноябре, когда президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина окончательно поймали на подлоге медицинской справке прыгуна Данила Лысенко. Шляхтин держался на посту, но под давлением со стороны чистых спортсменов все же ушел в отставку, а международная федерация World Athletics обязала ВФЛА выплатить в качестве штрафа огромные деньги – 6,3 миллиона долларов. Дедлайном установили 1 июля 2020-го, но Россия просрочила все до августа.

Легкая атлетика Ласицкене снова не вошла в тройку. Теперь в «Бриллиантовой лиге» 17 ЧАСОВ НАЗАД

Сергей Шубенков, Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова Фото: Instagram

Место Шляхтина временно заняла Юлия Тарасенко, и Ласицкене справедливо резюмировала: «Шляхтина сменили на Шляхтина». Вместе с Шубенковым и Сидоровой они создали комиссию спортсменов, встречались с международным руководством легкой атлетики, но ВФЛА не делала ничего для того, чтобы чистые спортсмены – даже лидеры – могли выступать за пределами страны. За рубежом им не давали нейтральный статус, а организаторы зимних турниров вычеркивали фамилии из заявочных списков из-за ситуации с отсутствием аккредитации у ВФЛА.

Когда летний сезон начался без России, Ласицкене и компания писали открытые письма министерству спорта и даже президенту РФ Владимиру Путину, но ничего не изменилось: бюрократия и стандартные отмазки чиновников побеждали здравый смысл. «Плаваем как сопли в космосе», – емко описывала Мария ситуацию.

В 2021-м наконец наступила оттепель, но не сразу: зимний сезон снова прошел без России. Но к летнему World Athletics возобновила выдачу российским спортсменам нейтрального статуса. 15 апреля Ласицкене отправила заявку, 30-го получила одобрение и наконец смогла планировать выступления на международной арене. На России в 2021 году она показала результаты в 1,92, 1, 94 и 2 метра: лучший показатель – на пять сантиметров хуже личного рекорда.

Возвращение к настоящей конкуренции изначально представлялось сложным: увы, никто не думал, что после полуторагодовой паузы с соревнованиями только в России Ласицкене снова начнет разрывать соперниц, которые, в отличие от нее, чувствовали нужную среду. Зимой блеснула главная соперница Марии – 19-летняя украинка Ярослава Магучих, которая взяла серебро ЧМ-2019. Магучих улетела на 206 сантиметров, установив мировой рекорд в возрастной категории до 23 лет, а максимум Ласицкене в залах – 205.

21 мая легкоатлетки сошлись в немецком Дессау на этапе Континентального тура World Athletics. И Ласицкене проиграла не только Магучих, которая в итоге стала второй, но и другим спортсменкам. Мария стала седьмой, разделив этот результат с немкой Кристиной Хонсель. Трехкратная чемпионка мира преодолела планку на высоте 1,80 метра против 1,92 у победительницы – еще одной легкоатлетки из Украины Ирины Геращенко. Ласицкене не попала на пьедестал впервые с 1 августа 2015 года – тогда на турнире в немецком Эберштадте она показала четвертый результат.

«Я не думаю, что болельщикам стоит расстраиваться и делать какие-то выводы после выступления Марии, – заявила и.о. президента ВФЛА Ирина Привалова. – Я вполне допускаю, что Маша выходила на старт под нагрузкой, а в таком случае любая техническая погрешность может очень сильно отразиться на результате. Я предлагаю дождаться других стартов, той же «Бриллиантовой лиги» 23 мая.

Мария Ласицкене Фото: Getty Images

Для Марии это был первый старт сезона после длительного отсутствия международных турниров. Вполне возможно, что какие-то эмоциональные моменты сегодня негативно отразились. Самое главное, набрать форму к чемпионату России, на котором будет завершаться отбор на Олимпиаду. А в том, что Маша подойдет максимально близко к своим оптимальным кондициям к тому времени, я абсолютно уверена».

На «Бриллиантовой лиге» 23-го, которую упомянула Привалова, у Ласицкене тоже не получилось войти в тройку. Но прогресс есть – четвертое место против седьмого и 1,88 метра против 1,80. Мария пыталась взять 1,91, но все три попытки оказались неудачными.

До Олимпиады осталось два месяца. Паниковать пока не стоит, но и уверенно писать золото Ласицкене в медальную копилку сборной России – тоже. Мария прошла невероятно сложный путь борьбы с собственной федерацией: поиск мотивации в международной изоляции – едва ли не самое трудное для действующего спортсмена. Пока нужно надеяться, что к Играм Ласицкене выйдет на пик формы.

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