Российский легкоатлет Григорий Маляренко скончался во время тренировки в Омске.
«Сегодня, 24 мая, во время тренировочного процесса скончался мастер спорта России в беге на 60 метров и 110 метров с барьерами Григорий Маляренко. Во время занятий легкоатлету стало плохо, бригада скорой помощи прибыла на место оперативно, однако спасти жизнь спортсмена не удалось. Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области выражает соболезнования родным и близким спортсмена», – приводит слова пресс-службы омского Минспорта SuperOmsk.
- 22-летний Маляренко выступал за сборные России и Омской области.
- Он стал чемпионом России среди юниоров до 20 лет в 2017-м и до 23 лет в 2019-м.
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