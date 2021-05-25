Две российские легкоатлетки дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил – под санкции ВФЛА попали Анастасия Шукшина и Александра Тимофеева.

В пробе Шукшиной найдены запрещенные фуросемид и канренон. Срок дисквалификации – с 9 декабря 2020 года по 9 декабря 2022 года. Тимофеева забанена на четыре года с 30 марта 2021-го по 29 марта 2025-го за использование или попытку использования запрещенной субстанции или запрещенного метода.

О дисквалификациях официально сообщается на сайте ВФЛА

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Обе спортсменки специализируются в беге на средние дистанции.

За многочисленные допинговые нарушения российские легкоатлеты с 2015 года не имеют права выступать на международные соревнованиях под национальным флагом. Сезон-2020 был полностью пропущен.

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