Олимпийский чемпион Афин-2004 Юрий Борзаковский на камеру пообщался для Eurosport.ru с Анаром Ибрагимовым, рассказал безумно интересные истории и поделился мнением на актуальные темы.
Из этого интервью вы узнаете:
- в честь кого назвали Борзаковского
- что он делал в ночных клубах
- что Юрий думает о политике в спорте
- как чуть не познакомился с Роналду
- об Олимпиадах в Пекине и Сиднее
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- Юрий Борзаковский – чемпион мира и Европы.
- С 2015 года он возглавляет сборную России по легкой атлетике.
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