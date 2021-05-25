Опубликовано 25/05/2021 в 14:46 GMT | Обновлено 25/05/2021 в 15:04 GMT

Олимпийский чемпион Афин-2004 Юрий Борзаковский на камеру пообщался для Eurosport.ru с Анаром Ибрагимовым, рассказал безумно интересные истории и поделился мнением на актуальные темы.

Из этого интервью вы узнаете:

в честь кого назвали Борзаковского

что он делал в ночных клубах

что Юрий думает о политике в спорте

как чуть не познакомился с Роналду

об Олимпиадах в Пекине и Сиднее

Легкая атлетика Российские легкоатлетки дисквалифицированы на 2 и 4 года 8 ЧАСОВ НАЗАД

Юрий Борзаковский – чемпион мира и Европы.

С 2015 года он возглавляет сборную России по легкой атлетике.

Легкая атлетика Чемпион России в беге среди юниоров умер во время тренировки ВЧЕРА В 13:59