Олимпийский чемпион Афин-2004 Юрий Борзаковский на камеру пообщался для Eurosport.ru с Анаром Ибрагимовым, рассказал безумно интересные истории и поделился мнением на актуальные темы.
Из этого интервью вы узнаете:
  • в честь кого назвали Борзаковского
  • что он делал в ночных клубах
  • что Юрий думает о политике в спорте
  • как чуть не познакомился с Роналду
  • об Олимпиадах в Пекине и Сиднее
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8 ЧАСОВ НАЗАД
  • Юрий Борзаковский – чемпион мира и Европы.
  • С 2015 года он возглавляет сборную России по легкой атлетике.
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