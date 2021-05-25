Олимпийский чемпион Афин-2004 в беге на 800 метров Юрий Борзаковский в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru рассказал, как относится к политике в спорте.
«Когда выступал, не ощущал политику вообще. Спорт был отдельной составляющей. Ты приезжаешь на Олимпиаду, это большой праздник, который проходит раз в 4 года. Все спортсмены счастливы. Я по сей день общаюсь со своими коллегами, с которыми бегал в те времена. Абсолютно нормально все: никакой вражды нет. Никаких политических моментов не существует», – рассказал Борзаковский в интервью Анару Ибрагимову.
- Юрий Борзаковский – чемпион мира и Европы.
- С 2015 года он возглавляет сборную России по легкой атлетике.
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