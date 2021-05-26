Итальянский спортсмен-экстремал Паоло Вентурини следующей зимой пробежит 630 километров по замерзшей поверхности озера Байкал. Забегом мужчина планирует привлечь внимание к проблемам экологии и охраны окружающей среды.

«Выбор озера Байкал произошел на следующий день после моего забега в 2019 году в Республике Саха. После знакомства с Якутией я понял, что в мире совсем не так много людей, которые по-настоящему знакомы с размерами и уникальностью сибирской тайги.

Говоря о Байкале, мы говорим о самых крупных в мире запасах питьевой воды (не принимая во внимания полюса), об одном из самых главных природных символов России. И я решил сосредоточить внимание на этом месте, поскольку из-за изменения климата в недалеком будущем Байкал может больше никогда не замерзнуть, что подвергает риску не только само озеро, но и всю планету», – цитируют Вентурини «Известия»

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Вентурини пробежал более 20 ультрамарафонов, включая забег по якутской тайге в экстремальный мороз.

Каждую зиму на замерзшей поверхности Байкала соревнуются лыжники – Байкальский марафон входит в серию Russialoppet.

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