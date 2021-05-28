Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене пропустит ближайшие соревнования. По словам менеджера спортсменки Ольги Назаровой, Ласицкене травмировала бедро.
«Мария во время тренировки получила травму задней поверхности бедра и сегодня же прошла медицинское обследование. Из-за этого повреждения спортсменка будет вынуждена пропустить ближайшие старты. Надеемся, что Мария сумеет полностью восстановиться к чемпионату России», – приводит слова Назаровой ТАСС.
- Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 23 по 27 июня в Чебоксарах.
- 29 мая Ласицкене планировала выступить на турнире «Кубок Федерации» в Сочи, 1 июня – на турнире во французском Монтрё, 8 июня – в финском Турку, а 11 июня – в командном чемпионате России в Брянске.
- Мария Ласицкене – трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту.
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