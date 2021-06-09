Эфиопская спортсменка Летесенбет Гидей установила новый мировой рекорд в беге на 10 тысяч метров. Девушке совсем не много не хватило, чтобы выбежать из 29 минут.
Гидей пробежала дистанцию за 29 минут и 1,03 секунды. Она побила рекорд, установленный тремя днями ранее. Представительница Нидерландов Сифан Хассан управилась за 29 минут и 6,82 секунды.
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«Я рассчитывала превзойти мировой рекорд. Хотела бы попытаться побить его снова и выбежать из 29 минут», – приводит слова Гидей World Athletics.
- 23-летняя спортсменка – серебряный призер ЧМ-2019 в беге на 10 000 м, пятикратная чемпионка мира по кроссу.
- Гидей побила рекорд на турнире в нидерландском Хенгело.
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