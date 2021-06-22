Всемирная федерация легкой атлетики (World Athletics) увеличит призовые на чемпионате мира в 2022 году на 1 млн евро. Для этого будут использованы деньги, полученные от штрафа, который наложили на Россию из-за допингового скандала, поддерживаемого государством.

В общей сложности 2 миллиона долларов из российских штрафов были выделены для увеличения призовых на 1 миллион долларов на каждом из следующих двух чемпионатов мира (в Юджине-2022 и Будапеште-2023). Об этом сообщил журналистам глава WA Себастьян Коу.

Всемирная комиссия по легкой атлетике и комиссия по соревнованиям дадут рекомендацию правящему совету руководящего органа о том, как следует распределять средства, хотя Коу намекнул, что надеется увидеть, как эти средства помогают спортсменам после трудностей пандемии, пишет France24

Легкая атлетика Шубенков оправдан по делу о допинге ЧАС НАЗАД

Россия заплатила в общей сложности 6,3 млн долларов в качестве штрафа.

В марте 2020 года Россия была оштрафована в общей сложности на 10 миллионов долларов. Почти 4 миллиона долларов штрафа были аннулированы после того, как федерация признала нарушение антидопинговых правил.

Токио-2020 Шубенков: «История с моим допингом еще не закончилась» 10/06/2021 В 06:40