Российский легкоатлет Сергей Шубенков в декабре 2020 года был обвинен в нарушении антидопинговых правил и спустя полгода узнал об оправдании.

Спортсмен не признавал вины и подавал заявку на получение нейтрального статуса. Наконец, 22 июня он был оправдан по данному делу, все обвинения сняты. Об этом говорится на сайте организации AIU (Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике).

Сообщается, что дело было открыто из-за пробы, взятой 15 декабря во внесоревновательный период. AIU не выявил вины или халатности Шубенкова – поэтому процесс закрыт.

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«Ну что, господа «инсайдеры», знакомые со всякими там близкими источниками, до суда прогуляться совместно не желаете? Как видно из официальных новостей, никакого «принял допинг, запил фуросемидом, а РУСАДА поймало» даже и близко быть не могло. А было то, что нормальный честный спортсмен, который к запрещенке и не притрагивался никогда, случайно попал в нехорошую ситуацию. Куча времени, нервов и денег потрачено, но я рад, что все наконец-то разрешилось.

Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка ВАДА, которые надо было подготавливать определенным образом (в три месяца дети не умеют глотать таблетки). От такой подготовки на кухне оставались микроскопические, почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в прошлом декабре. Тем не менее AIU и World Athletics смогли во всем разобраться», – объяснил кейс Шубенков.

Чтобы оформить нейтральный статус спортсмены старше 20 лет должны заплатить 250 долларов, младше 20 – 100 долларов.

Право российским спортсменам на выступление под нейтральным статусом было возвращено 18 марта.

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