Чемпион мира-2015 Сергей Шубенков в полуфинальном забеге на 110 метров с барьерами на чемпионате России в Чебоксарах показал лучший результат сезона в Европе.

Шубенков выиграл свой забег с результатом 13,24 секунды, что на 0,01 секунды быстрее лучшего показателя сезона, принадлежавшего британцу Эндрю Поцци.

Лучший результат сезона в мире принадлежит Омару Маклеоду из Ямайки (13,01).

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Шубенков взял золото на чемпионате мира-2015 в Пекине. У него также имеются два серебра (2017, 2019) и бронза (2013).

В декабре 2020 года Сергей был обвинен в нарушении антидопинговых правил, но в июне его оправдали.

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