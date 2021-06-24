Чемпион мира-2015 Сергей Шубенков в полуфинальном забеге на 110 метров с барьерами на чемпионате России в Чебоксарах показал лучший результат сезона в Европе.
Шубенков выиграл свой забег с результатом 13,24 секунды, что на 0,01 секунды быстрее лучшего показателя сезона, принадлежавшего британцу Эндрю Поцци.
Лучший результат сезона в мире принадлежит Омару Маклеоду из Ямайки (13,01).
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- Шубенков взял золото на чемпионате мира-2015 в Пекине. У него также имеются два серебра (2017, 2019) и бронза (2013).
- В декабре 2020 года Сергей был обвинен в нарушении антидопинговых правил, но в июне его оправдали.
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