Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков выиграл чемпионат России, но пока не получил нейтральный статус, который дает российским спортсменам право выступить на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

– Беспокоитесь, что статус не дадут?

– Да ну нет. Это уже будет совсем некрасиво с их стороны. Они же сами признали, что все нормально, что я не виноват, а затем так подленько… Я ничего загадывать не хочу, всё может повернуться самым разным образом, как показывает практика. Но это было бы совсем некрасиво с их стороны, – цитирует Шубенкова Sportbox

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В ОКР пообещали, что помогут спортсмену с получением нейтрального статуса, который выдает World Athletics.

«В этой ситуации мы окажем всю посильную юридическую помощь Сергею. Но нужно помнить, что есть некая автономия национальных и международных федераций в отношении национальных олимпийских комитетов. Поэтому я надеюсь, что если AIU принял решение снять какие-либо подозрения в отношении Шубенкова, то они должны в короткий срок дать нейтральный статус, который позволит ему выступать на Олимпийских играх», – приводит «Р-Спорт» слова главы ОКР Станислава Позднякова.

Шубенков выиграл ЧР с результатом 13,24 секунды, что на 0,01 секунды быстрее лучшего показателя сезона среди европейских спортсменов.

Шубенков взял золото на чемпионате мира-2015 в Пекине. У него также имеются два серебра (2017, 2019) и бронза (2013).

В декабре 2020 года Сергей был обвинен в нарушении антидопинговых правил, но в июне его оправдали.

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