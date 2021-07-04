Российская легкоатлетка Аксана Гатауллина выиграла международные соревнования в Бельгии. Прыгунья с шестом выполнила обе попытки не без приключений, сначала разбив зуб планкой, а затем упав в лужу, которая образовалась в мате из-за сильного дождя.
«Я прыгнула начальную, выиграла и разбила себе зуб», – смеясь, сообщила Аксана в инстаграме.
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