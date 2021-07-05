Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российского прыгуна в высоту Данила Лысенко за нарушение антидопинговых правил.

CAS наложил на Лысенко запрет на шесть лет, два из которых – за нарушения антидопинговых правил, а еще четыре – за вмешательство в процесс управления результатами. Срок дисквалификации спортсмена начался с августа 2018 года. Тогда Лысенко временно отстранили международной федерацией от участия в соревнованиях за неоднократный пропуск допинг-тестов. Однако легкоатлету сократят дисквалификацию на два года за помощь при расследовании в отношении экс-главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Ранее тренер Лысенко Евгений Загорулько рассказал, за что спортсмену грозит дисквалификация. «Чтобы доказать, что один из тестов пропущен по не зависящим от спортсмена обстоятельствам, была организована справка. Но обман вскрылся, что повлекло куда более серьезные последствия, чем двухлетняя дисквалификация, которая грозила Лысенко. Все зародилось в стенах федерации. Они придумали справку, чтобы отмазать, хотя я категорически был против. Моя позиция была такой: попросить прощения, признать, что балбес. Но они решили ее сделать. И как! Написать справку из больницы, которой не существует! А потом два года защищать ее!

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Да сразу надо было признать, что неправы, наказать виновного. Даже вышестоящему руководству говорил, что нужно наказать Паркина за его инициативу, и на этом все закончится. Мне сказали, что не надо, потому что в этом случае будет пятно на всей федерации, а соответственно, и на Министерстве спорта. Был ли в курсе ситуации Шляхтин? Конечно. Он включает дурака и делает вид, что ничего не знает. Но если ты руководитель, который ничего не знает, тебя нужно за это судить и увольнять. Эти ребята ничего бы не стали делать без согласия Шляхтина! Так и должно быть. Разрешение на серьезные дела должен давать руководитель», – рассказывал Загорулько «СЭ».

Дисквалификация Лысенко истечет 3 августа 2022 года. Он пропустит Олимпийские игры в Токио и чемпионат мира-2022 в США.

Лысенко брал серебряные медали ЧМ-2017 и золото ЧМ-2018 в помещении.

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