Американская бегунья Ша’Кэрри Ричардсон дисквалифицирована на месяц за употребление марихуаны. Спортсменка пропустит Олимпийские игры в Токио.

21-летняя спортсменка согласилась с наказанием, сообщила пресс-служба антидопингового агентства США (USADA). Ричардсон сдала положительный допинг-тест 19 июня во время отборочных соревнований сборной США. Ее победа в квалификационном забеге на 100 метров с результатом 10,86 секунды аннулирована.

Ричардсон объяснила, что употребление каннабиса восприняла как способ справиться с душевной болью после смерти матери.

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«У всех нас разные проблемы, мы сталкиваемся в жизни с разными трудностями, но когда вы должны держать лицо, вам нужно выйти перед всем миром, надеть маску и скрыть свою боль. Кто вы такие? И кто я такая, чтобы указывать вам, как справляться, когда вы сталкиваетесь с болью и борьбой, с тем, что вы никогда раньше не испытывали и не думали, что с этим придется иметь дело?

Это только одна Олимпиада. Мне 21 год, я очень молода. Впереди еще много Игр, где я смогу поучаствовать, и у меня достаточно таланта, который поможет мне, потому что все, чего я добилась, я добилась своими силами. Никаких стероидов, ничего такого. Этот инцидент был связан с марихуаной. После того, как срок наказания истечет, я вернусь и смогу соревноваться. И каждый раз, выходя на трассу, я буду готова к тому, что любое антидопинговое агентство может прийти и взять то, что им нужно», – приводит слова Ричардсон ESPN

С решением USADA не согласился американский политик и общественный деятель Александрия Окасио-Кортес. Женщина выступила в защиту легкоатлетки и заявила, что криминализация и запрет каннабиса являются инструментом расистской и колониальной политики.

«МОК должен пересмотреть решение об отстранении Ричардсон и любых спортсменов, наказанных за употребление каннабиса. Это постановление наряду с запретом МОК на шапочки для плавания, созданные специально для волос темнокожих спортсменов, вызывает глубокую тревогу.

Это решение не имеет под собой никакой научной основы. Его корни исключительно в системном расизме, который долгое время был причиной законов о борьбе с марихуаной», – написала Окасио-Кортес в твиттере

Президент США Джо Байден смирился с решением, хоть и немного усомнился в его корректности.

«Правила есть правила, и все их знают. Должны ли они оставаться правилами – другой вопрос, но повторюсь, правила есть правила», – цитирует Байдена Reuters

Срок дисквалификации отсчитывается с 28 июня 2021 года.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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