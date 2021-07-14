Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила на международном турнире в Финляндии.

Соревнования состоялись в городе Йоэнсуу. Ласицкене преодолела планку на высоте 2,00 метра. После этого она попыталась покорить высоту 2,04 метра, но три попытки оказались неудачными. Второе место заняла Татьяна Гусин из Греции с результатом 1,88 метра, третьей стала американка Иника Макферсон – 1,85 метра.

10 мая Мария победила на Кубке Москвы с результатом 1,95 метра. Это было первое выступление спортсменки с 23 мая – она получила травму бедра и пропускала турниры. Ласицкене вошла в состав сборной России на Олимпиаду в Токио. До Игр-2020 легкоатлетка выступит на еще одном международном турнире в Финляндии – 17 июля в Лапинлахти, а 24 июля планирует принять участие в турнире в Москве.

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