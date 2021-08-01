25-летняя прыгунья в длину Юлимар Рохас из Венесуэлы установила новый мировой рекорд в тройном прыжке. В одной из попыток она показала результат 15,67 метра и завоевала золотую медаль.

Прежний рекорд держался 26 лет. В 1995 году на чемпионате мира в шведском Гётеборге его установила украинка Инесса Кравец, которая прыгнула на 15,50 метра.

Серебро в тройном прыжке забрала Патрисия Мамона из Португалии (15,01), бронзу – Ана Пелетейро из Испании (14,87).

Рохас – двукратная чемпионка мира в тройном прыжке и обладательница серебра Олимпиады в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

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