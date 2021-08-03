Грузинский легкоатлет Беник Абрамян, который должен был выступить на Олимпиаде в Токио в толкании ядра, отстранен от соревнований из-за положительного допинг-теста.

Во взятой у Абрамяна 31 июля пробе были обнаружены следы трех запрещенных веществ: туринабола, метандиенона и тамоксифена. О нарушении сообщила расположенная в Токио и аккредитованная ВАДА лаборатория.

Беник был проинформирован о случившемся, он может попросить вскрыть пробу B и обратиться в CAS, сообщает Inside the games

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18 мая 2021 года Абрамян установил рекорд Грузии, толкнув ядро на 21,11 метра.

3 августа 36-летний спортсмен должен был принять участие в квалификации на Олимпиаде. Также он выступал на соревнованиях в Рио-де-Жанейро в 2016-м.

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