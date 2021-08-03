Грузинский легкоатлет Беник Абрамян, который должен был выступить на Олимпиаде в Токио в толкании ядра, отстранен от соревнований из-за положительного допинг-теста.
Во взятой у Абрамяна 31 июля пробе были обнаружены следы трех запрещенных веществ: туринабола, метандиенона и тамоксифена. О нарушении сообщила расположенная в Токио и аккредитованная ВАДА лаборатория.
Беник был проинформирован о случившемся, он может попросить вскрыть пробу B и обратиться в CAS, сообщает Inside the games.
Токио-2020
Прибытие Тимановской в польское посольство в Токио
- 18 мая 2021 года Абрамян установил рекорд Грузии, толкнув ядро на 21,11 метра.
- 3 августа 36-летний спортсмен должен был принять участие в квалификации на Олимпиаде. Также он выступал на соревнованиях в Рио-де-Жанейро в 2016-м.
Токио-2020
«Жесть». Исинбаева – об опасной дождевой квалификации шестовичек
Токио-2020
Британец порвал сухожилие во время забега и заплакал