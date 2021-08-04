Еще одна белорусская легкоатлетка вслед за Кристиной Тимановской решила не возвращаться в Беларусь. Яна Максимова выступает в семиборье и не отобралась на Олимпиаду, а в данный момент находится в Германии вместе с мужем – вице-чемпионом Олимпиады-2008 в десятиборье Андреем Кравченко.

«Долго думая и размышляя, мы приняли решения не возвращаться в Беларусь.с К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни... Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких. Мы обязательно победим. Очень надеюсь, что моя спортивная карьера продолжится, и у меня будет возможность тренироваться и выступать, готовиться к следующим Олимпийским играм», – написала Максимова в инстаграме.

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«У меня есть маленькая дочь, я не могу рисковать. Я из тех людей, кто не может молчать. Когда жила и тренировалась в Беларуси, меня не отпускала вся ситуация. На протяжении всего этого времени, рискуя всем, я продолжала что-то делать. Шесть лет я выступала за сборную, которой на меня было абсолютно все равно. Когда у меня падали результаты, меня отправляли к психологу, хотя я очень сильный спортсмен и все наше руководство это знает, но никто не смог мне помощь достичь нужных высот. А еще я очень надеюсь что дождусь того времени, когда поеду выступать под бело-красно-белым флагом», – добавила легкоатлетка в комментарии Фонду спортивной солидарности

Кристина Тимановская опубликовала пост с критикой руководства белорусской сборной за решение заявить ее на эстафету 4х400 метров. Легкоатлетку не предупредили о том, что ее поставили на непрофильную дистанцию.

На следующий день стало известно, что спортсменку депортируют в Минск представители сборной Беларуси. Тимановская сказала, что переживает за свою безопасность, и попросила политического убежища в Польше.

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