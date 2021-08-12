Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене обратилась к Министерству спорта России, Министерству иностранных дел, официальному представителю МИД Марии Захаровой и Олимпийскому комитету страны.

Она выложила в сторис инстаграма копию статьи о ее проблеме с получением визы США, отметив в ней аккаунты ведомств и Захаровой. Марии необходимо въехать в страну, чтобы принять участие в этапе Бриллиантовой лиги 21 августа.

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В Посольстве США отказались давать комментарии по визе для Ласицкене, потому что рассмотрение визовых запросов является конфиденциальным процессом.

«Визовые процессы по закону США конфиденциальны, таким образом мы не можем обсуждать индивидуальные случаи», – цитирует ответ посольства США «Р-Спорт»

Кроме Ласицкене, визу также до сих пор не получила прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

Мария завоевала золотую медаль в прыжках в высоту в Токио. Ее результат – 2,04 метра.

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