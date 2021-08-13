Легкоатлетка Елизавета Ярыгина получила дисквалификацию за отказ от теста на допинг. Она не явилась на взятие проб 26 июня во время чемпионата России по легкой атлетике, который проходил в Чебоксарах с 23 по 26 июня. Все результаты, показанные девушкой со дня неявки, подлежат немедленному аннулированию. В полуфинал турнира Ярыгина так и не попала. Сама бегунья пока никак не комментировала ситуацию.

Теперь спортсменка не сможет принимать участия в соревнованиях еще три года. Решение об отстранении приняла Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

Ярыгина стала девятой легкоатлеткой, отказавшейся или просрочившей срок сдачи допинг-теста в 2021 году.

Спортсменка не выступает на международном уровне. На чемпионате России-2021 она заняла 19-е место.

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