Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе в категории до 87 кг украинец Жан Беленюк сообщил, что подвергся попытке нападения в Киеве.

«Несколько минут назад неизвестные молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи вроде: «Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!» и «Вали в Африку!»

Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но...

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1. Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?!

2. Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?!

3. И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на его прославление?» – написал Беленюк в фейсбуке

Беленюк родился в 1991 году в Киеве, его отец – руандиец, мать – украинка.

Жан – народный депутат Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа».

7 декабря 2020 года включен в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции.

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