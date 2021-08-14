Фираи Султанова-Жданова, легкоатлетка из Набережных Челнов, принесла на встречу с мэром города Наилем Магдеевым флаг США. Но не в буквальном смысле. Просто у женщины был браслет с изображением символики Америки.

Сама спортсменка родом из России, но сейчас живет в Соединенных Штатах Америки – во Флориде. Именно поэтому и носит на запястье украшение с цветами флага США.

На встрече с главой города Султанова-Жданова озвучила предложения по развитию легкой атлетики в Набережных Челнах.

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В соцсетях многие пользователи осудили спортсменку и призвали «оставаться в Америке».

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